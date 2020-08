L’ultra traileur suisse Jules-Henri Gabioud se caractérise par une grande précocité. Mais à 33 ans, il ne regrette aucun de ses choix.





L’UTMB et ses 170 km à 21 ans, un Tor des Géants, gagné au bout de 330 km et 24 000 mètres de D+, à 24 ans. Personne depuis n’a fait mieux sur le monument du Val d’Aoste en matière de précocité.

Le profil est atypique et pourrait laisser croire à une pratique déraisonnable, loin des recommandations prônant la patience et le franchissement de paliers avant de s’attaquer à l’ultra et ses chiffres qui donnent le tournis. Ce profil, c’est celui du Suisse Jules-Henri Gabioud, membre du Team Salomon helvétique.

À 33 ans, le Valaisien pourrait vous parler des heures durant de "sa" montagne. On l’écouterait aussi volontiers, avec son enthousiasme et son accent chantant. Guide de moyenne montagne au sein d’une société qu’il a lui-même montée avec son frère tout en poursuivant son parcours de coureur élite, le natif de Fouly, passage bien connu des coureurs de l’UTMB, n’a aucun regret quant à la manière dont il a façonné précocement son parcours lui offrant presque une double vie sportive. "Entre mon métier de guide de montagne et mes défis sportifs personnels, j’ai aujourd’hui une vie de plaisir, une vie de passion."

Rencontre au détour d’une journée passée en sa compagnie sur les sentiers de la nouvelle Destination Trail Verbier - Saint-Bernard, son terrain de jeu.