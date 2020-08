Le Français Sébastien Climent a trouvé dans le sport une force mentale insoupçonnée qui lui a permis de venir à bout d’un 170 km.

J’avais des crises de vertige très puissantes ; il me fallait plusieurs jours pour m’en remettre, en sachant peu ou pas marcher."

Voici sept ans, Sébastien Climent, aujourd’hui âgé de 39 ans, fait connaissance avec les symptômes invalidants de la maladie de Ménière, qui se caractérise par des crises récurrentes de vertige qui s’accompagnent de sifflements et de bourdonnements d’oreilles (acouphènes) et d’une baisse d’audition. Il faudra au Français, papa de deux enfants, près de deux ans et demi pour mettre un nom sur le mal qui le frappe. Ancien espoir des pelotons cyclistes, le résident de l’Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse, avait repris goût à la pratique des sports d’endurance après le décès de son grand-père quelques années auparavant. Découvrant par la même occasion le bonheur de la pratique du trail à travers les grands espaces et la nature.

Mais la maladie l’a stoppé net dans son élan, remettant en cause tout son équilibre de vie. "Des moments très difficiles, j’étais au fond du trou."