Depuis sa naissance en 1981, pas un an n’est passé sans qu’on ne se presse en masse sur La Descente de la Lesse, entre Houyet et Dinant. En 2020, la crise sanitaire avait cependant privé l’ARCH, son organisateur, et ses amoureux de sa 40e édition.

Ce n’était que partie remise. Ce dimanche, ils seront au moins plus de 900 - 932 coureurs étaient inscrits mardi matin (566 sur les 20,75 km de la Top Lesse et 366 sur les 122 km de la Lesse Douce), à avoir réservé un dossard pour souffler les 40 bougies de cet incontournable du Challenge Delhalle et du calendrier belge.

Un festin auquel tout le monde pourra participer, ou plutôt assister, dès 10 h 20. Comme en 2019, et dans une moindre mesure en 2018, La Descente de la Lesse, s’invitera en live sur vos écrans, via les pages Facebook de l’ARCH, Matélé et Belgium Running, la page running de la DH.

"On avait déjà filmé la course en 2018, mais c’était plus du bricolage qu’autre chose, j’étais sur mon vélo avec mon smartphone, c’est tout", note Manu Morimont. "En 2019, c’était beaucoup plus professionnel, avec plusieurs caméras. Cette année, on agrandit encore le dispositif, avec 10 caméras, dont 8 en extérieur. Il y aura plus d’Archers à vélo sur le parcours. Cela permettra d’avoir plus de rythme. Matélé coordonnera une fois de plus l’aspect technique. Les smartphones seront reliés via la 4G au programme de diffusion Dazzl TV, qui sert de régie et nous permet de mélanger le tout."



Une répétition générale ce jeudi

Professionnel, le mot est à peine exagéré. Absolument rien n’est laissé au hasard. "Le réseau n’est pas toujours top sur La Descente de La Lesse", avance Manu Morimont. "On a réalisé des repérages, pour voir avec quel opérateur la couverture était la meilleure aux endroits moins bien couverts. Aussi, on procédera à une répétition générale jeudi."

En 2019, Michaël Brandenbourg était entré un peu plus encore dans le livre d’histoire de la Descente de la Lesse, en gagnant pour la 7e fois à Dinant. Il n’y aura pas de 8e, ou du moins cette année. "Michaël a été papa fin 2019 et a construit", justifie Manu Morimont. "Très occupé, il n’avait plus d’objectif, et avec le covid, ne s’est plus entraîné".

Un livre au propre comme au figuré, car l’ARCH n’a pas attendu ce dimanche pour éditer un ouvrage sur 40 ans de Descente de la Lesse, ou plutôt une édition actualisée de celui des 30 ans.

Inscriptions (obligatoires) et renseignements (pour obtenir le livre notamment) : www.archathle.eu