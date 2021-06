Alors que la Fenix 7, la montre tout en haut de la gamme de Garmin se fait attendre, la marque américaine leader sur le marché des montres sportives GPS connectées a annoncé ce mercredi le lancement de sa première montre avec une connexion 4G: la Forerunner 945 LTE

Ce que ça change? Plus besoin de votre smartphone en courant, et de la connexion bluetooth qui va avec, pour certaines fonctionnalités (surtout celles d'urgence et de sécurité). Par exemple, l'envoi d'une alerte de sécurité en situation de détresse, réception de messages d'encouragement durant la course, envoi de SMS déjà programmés durant une course ou encore réponse directe par des messages courts aux SMS sous Android

Ce n'est cependant pas une révolution complète pour la (large) gamme des montres GPS sportives connectées puisqu'il ne s'agit pas (encore) de recevoir toutes les notifications sans son téléphone, de pouvoir téléphoner sans celui-ci ou de télécharger directement de la musique depuis sa montre. Garmin vise donc ici un certain segment de pratiquants, les plus aventuriers, et pas spécialement les "geeks" pour aller jouer sur le segment des smartwatch.

A noter que cette déclinaison de la Forerunner (649 €, 50 € de plus que la "classique" 945) prend quasi le format, plus petit, de la Forunner 745, dernière montre orientée triathlon sortie par Garmin. Ce modèle sera disponible durant le courant du prochain été.