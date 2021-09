Après avoir valsé de report en report dû aux restrictions sanitaires, la 5e édition d’Hunger Race va donc enfin avoir lieu. Et elle s’annonce prometteuse ! Déjà près de 95197€ récoltés, 80 équipes hyper motivées (250 participants), et plus d’une centaine de bénévoles dans les starting-blocks.

Organisée depuis 2016 par l'ONG belge SOS Faim, Hunger Race propose 4 parcours différents regroupant du trail, de la marche, du kayak et une magnifique descente en death ride (tyrolienne) qui débute en haut du célèbre Château de Bouillon.

Il s’agit d’un événement incontournable de SOS Faim qui a récolté, en 2019, plus de 119.000€ dans le but de financer ses projets en Amérique du Sud et en Afrique, pour une agriculture saine et durable.

Vivre l'aventure Hunger Race autrement

Mais en plus d’être un défi sportif, Hunger race, c’est aussi l’occasion de passer un weeke-nd entre amis ou en familles, dans l’un des plus beaux coins des Ardennes et de découvrir cette envoûtante vallée de la Semois. Des cartes pour faire des promenades seront mises à disposition des visiteurs sur le site d’Hunger Race.

Autre nouveauté de cette année: un spectacle de sons et lumières du Château fort de Bouillon le vendredi 17 au soir. Le jour J, les visiteurs pourront voyager dans le temps et découvrir les moindres recoins de cet édifice emblématique de la ville en terminant par un saut dans le vide (tyrolienne) du haut du Château fort.

Sur le site de l’événement, d’autres activités seront proposées, comme le tire à l’arc ou le running yoga, une manière de vivre l’aventure Hunger Race autrement et sans courbatures !

L'accueil des sportifs et du public se fera dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur pour assurer la sécurité de tous.