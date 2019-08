Un total de 234 Belges prendra part cette semaine à l'une des sept courses proposées lors du sommet mondial du trail à Chamonix





La Petite Trotte à Léon (PTL) a donné le coup d'envoi ce lundi de la 17e édition de l'UTMB. Un rendez-vous convoité par de nombreux traileurs à travers le monde. Au total, plus de 25000 demandes d'inscription sont ainsi parvenues aux organisateurs, qui ne peuvent évidemment répondre positivement à tous les candidats.

Les Belges, eux, seront 234 cette semaine à Chamonix. Au sein de l'UTMB et ses 170 km mais aussi sur l'un des six autres formats de course proposés. Cela fait de notre pays la 10e nation la mieux représentée au sommet mondial du trail. Les trois premières sont sans surprise des pays montagneux européens (France avec 4104 coureurs, 892 pour l'Espagne et 695 pour l'Italie). Au total, 100 nations sont représentées sur la semaine chamoniarde.

Voici la liste des 234 Belges engagés sur l'un de sept formats de course de la semaine de l'UTMB