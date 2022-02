L'UTMB 2022 est bel et bien lancé. Depuis le 26 janvier, les quelques 10000 places disponibles pour les 7 épreuves organisées dans le cadre de l'UTMB ont été attribuées.

Les inscriptions sont indéniablement l’un des temps forts de chaque nouvelle édition de l'UTMB® Mont-Blanc. L’engouement autour des courses est tel que l’organisation de l’UTMB® a instauré depuis 2008 des conditions d’inscription régies par un système de points de qualification et par un tirage au sort. Pour les coureurs tirés au sort, ce moment marque le début de l’aventure.

Voici les chiffres clés des inscriptions

22 853 demandes d'inscriptions, soit la 3e meilleure performance sur le nombre d’inscriptions depuis la création de l'événement.

590 athlètes (H/F) ont le statut d’élites (UTMB® Index > 800 chez les hommes et UTMB® Index > 650 chez les femmes). Ce qui fait de l'UTMB a rendez-vous évidemment ultra-compétitif.

106 nationalités représentées en 2022 contre 95 en 2021.

Les taux de remplissage par course

UTMB® complète à 195% - 4 486 demandes

CCC® complète à 301% - 5728 demandes

OCC complète à 484% - 5812 demandes

TDS® complète à 138% - 2200 demandes

PTL® sélection sur dossier 280 demandes

MCC complète à 100% - 1000 demandes

YCC complète à 66% - 199 demandes

La Belgique fait son entrée dans le top 6 des nations les mieux représentées, juste derrière les USA et devant la Suitte. A noter que la Belge Manuela Soccol, ancienne marathonienne olympique qui brille désormais en trail, figure dans le top 10 des athlètes féminines en lice selon l'index UTMB

Les 15 délégations les mieux représentées

France Espagne Italie Royaume-Uni Etats-Unis Belgique Suisse Pologne Portugal Allemagne Japon Argentine Thaïlande Canada Suède

La France, l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni toujours dans les 4 premières places des nations les mieux représentées en termes de coureurs. Les Etats-Unis ont détrôné la Chine et le Japon qui occupaient depuis plusieurs années la 5e et 6e place. La Chine disparait du top 15 avec 90 inscrits seulement. L’Amérique du Nord devance désormais l’Asie avec 1283 préinscrits. À noter que compte tenu du nombre de demandes d’inscriptions, le tirage au sort est fait informatiquement. Il est réalisé nation par nation et course par course.

Le plateau élites sur l’UTMB 2022

HOMMES

Jim WALMSLEY - (942)* Dmitry MITYAEV - (911) Hannes NAMBERGER - (910) Jiaju ZHAO - (909) Thibaut GARRIVIER - (905) Pau CAPELL - (902) Thomas EVANS - (901) Aurélien DUNAND-PALLAZ - (901) Jared HAZEN - (900) Yanqiao YUN - (897)

FEMMES

Ragna DEBATS - (787)* Katie SCHIDE - (779) Azara GARCÍA DE LOS SALMONES - (778) Fuzhao XIANG - (770) Mimmi KOTKA - (769) Beth PASCALL - (758) Audrey TANGUY - (757) Brittany PETERSON - (756) Maytlyn GERBIN - (755) Manuela SOCCOL - (754)

*UTMB® Index