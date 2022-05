Sept mille kilomètres au cours de l’année 2021. Soit plus de 20 par jours. C’est le total de bornes accumulées par Irène Tosi, qui, à 37 ans et après avoir découvert la course à pied sur le tard, a arraché un podium en 1h13.56 ce dimanche aux 20 Km de Bruxelles pour sa troisième participation. L’Italienne de nationalité, vétérinaire pour les chevaux de profession, a terminé à une trentaine de secondes derrière la jeune promesse de l’UAC Roxane Cleppe (21 ans) et la lauréate britannique Sophie Wood.