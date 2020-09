En raison de la crise sanitaire, la traditionnelle Bruxelloise a dû être annulée en 2020. Cependant, hors de question pour les organisateurs de laisser la Fondation Saint-Luc et la lutte contre le cancer du sein sans aide. C’est pourquoi une version virtuelle de la course a quand même été mise sur pied.

Pendant tout le mois d’octobre, mois consacré à la lutte contre le cancer du sein, vous pourrez ainsi courir sous les couleurs de La Bruxelloise en vous inscrivant via le site et en liant votre compte Strava au challenge La Bruxelloise.

Le coût de l’inscription est de 10€, lesquels iront au profit de la fondation Saint-Luc. En échange de votre inscription, vous recevrez un bon de 10€ valable chez Jogging Plus.

Fidèle à l’esprit festif et compétitif de La Bruxelloise, les récompenses via divers classements et concours vont pleuvoir.

Infos et inscriptions sur la-bruxelloise.org