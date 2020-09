Dans la longue liste des épreuves de course à pied qui ont été reportées ou carrément annulées, le 10,30 kilomètres de Schaerbeek, prévu ce vendredi, fait figure d’exception. Car le rendez-vous aura bien lieu, même si les contraintes sanitaires ont obligé l’organisation à quelques adaptations. Ainsi, le 10,30 km ne comptera finalement que… 6 km.

Mais face aux contraintes, il y a des solutions. Les organisateurs ont, une nouvelle fois, fait preuve d’une grande imagination pour que leur évènement puisse avoir lieu. Si les règles actuelles imposent de ne pas regrouper en un même lieu plus de 400 personnes en même temps, les demandes de participation sont infiniment plus nombreuses et l’épreuve doit pouvoir accueillir plus de monde pour subsister.