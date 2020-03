Le coureur de l'UAC n'a raté aucune édition de cette course historique du running carolo.

Ce dimanche, Jean-Charles Boz sera une nouvelle fois au départ des Dix Miles de Charleroi., 36e édition du nom. Le Castellinois âgé de 71 ans fait partie des six runners (avec Frankie Labiaux, Joël Vannoorenberghe, Jean-Pierre Dussart, Michel Drygalski et Roberto Pegoraro) à ne pas avoir loupé une seule des 35 précédentes éditions !, déclare-t-il.

Avec Vincent Rousseau

Le coureur du club de l’UAC a connu les années de gloire de la course, mais aussi ses années de galère. "Ces Dix Miles sont mythiques pour tous les Carolos. Lors des premières éditions, il y avait un réel engouement, non seulement auprès des joggeurs, qui étaient près de 4 000, mais aussi plus largement auprès du public. Je me souviens que les commerces du boulevard Tirou étaient ouverts pour l’occasion. C’était donc l’occasion de passer une belle journée en famille. Et il y avait du monde à plusieurs endroits sur le parcours. On se sentait pousser des ailes grâce aux encouragements des gens. C’était vraiment la belle époque. Ensuite, c’est vrai que l’épreuve fut moins emballante. Il y a eu de nombreux changements dans l’organisation, dans le parcours… Mais, depuis que Charleroi Running a repris l’événement et nous a fait recourir sur le tracé historique, on retrouve un peu de l’esprit d’antan."

Dans ses meilleures années, Jean-Charles effectuait ces Dix Miles en une heure. "J’ai commencé la course à pied tardivement, lorsque j’avais une trentaine d’années, après avoir arrêté le football. J’ai fait plusieurs marathons. Je peux fièrement dire que j’en ai fait un sous les 3 heures ! Cette année j’aimerais courir ces Dix Miles sous 1 h 50. Je me suis entraîné dans cet objectif. Mais j’espère surtout ne pas être trop mal en point à l’arrivée !"

Il est forcément bien placé pour évoquer le tracé et mettre en garde les "novices". "Il faut être bien préparé car la course peut paraître très longue et difficile. Attention à ne pas partir trop vite ! Il faut vraiment que vous soyez encore frais au terme des cinq premiers miles car c’est ensuite que les choses se corsent vraiment avec des montées entre le 8e et le 14e kilomètre qui peuvent paraître très ardues. Heureusement, les deux derniers kilomètres qui mènent à l’arrivée sont en descente."

Cap sur les 40

Au cours de toutes ces éditions, un coureur en particulier a marqué le vétéran de l’UAC. "Vincent Rousseau. Il était alors au top de sa carrière. Il me prenait une minute à chaque kilomètre ! Impressionnant !"

Il l’assure : cette 36e édition ne sera pas sa dernière. "J’aimerais atteindre les 40, mais c’est mon physique et ma santé qui décideront ! Je ne pense pas que je serai le dernier survivant car, dans notre club des six, certains sont plus jeunes que moi."



Première manche du Challenge Belgium Running !

Les 10 Miles de Charleroi, depuis 2017 et leur reprise par Charleroi Running, tendent à retrouver leurs plus belles couleurs, notamment en impliquant un maximum les clubs sportifs de la région carolo. Voici un an, quelque 2 000 runners avaient pris part à l’une des deux distances (4 et 10 miles) et ils devraient être au moins aussi nombreux ce week-end, dont la triathlète Alexandra Tondeur.

"Je rêve d’avoir un jour 5 000 à 6000 coureurs ici" , souligne Luc Bouvier (Charleroi Running), co-organisateur avec Golazo. "La ville a le potentiel. Et le mérite !" L’échevin des Sports Karim Chaibai, qui était de la partie l’année dernière sur le 4 Miles, soutient ce développement. "La Ville est prête à suivre. Si nous sommes 10 000 un jour, nous assumerons."

À noter que les 10 Miles de Charleroi sont, outre la première étape du Engie Running Tour, la première des dix manches de notre Challenge Belgium Running 2020, qui offrira pas moins de 12 500 euros de cadeaux à ses lauréats en fin de saison.