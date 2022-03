La Liégeoise, cette course réservée uniquement aux femmes, est de retour. Sa 12e édition aura lieu le dimanche 13 mars (10h30) au départ de l'Esplanade des Guillemins.

Deux parcours, pour quatre distances (3, 6, 9 ou 12 km), seront proposés. Avec chaque fois un dénivelé proche de zéro. Pont Albert, Parc de la Boverie, Pont de Fragnée, passerelle la Belle Liégeoise seront, notamment, au menu.

Mais la Liégeoise, c'est aussi et surtout son énorme succès populaire et son ambiance caractéristique. Le rendez-vous le plus couru du circuit Woman Race. "Nous avons encore élevé le niveau pour cette année", indique l'organisation. "Il y aura de nouvelles animations et de nouvelles surprises."

L’ensemble des bénéfices seront offerts à la Fondation Léon Fredericq, située à l’Hôpital universitaire de Liège (CHU) et qui, depuis 1987, a pour but de stimuler l’engagement et la créativité des jeunes chercheurs. 1€ payé = 1€ versé.

Alexandra Tondeur sera de la partie

L'occasion aussi de courir avec la triathlète pro Alexandra Tondeur, marraine de l'événement, ou encore la la Ministre des Sports Valérie Glatigny.

"C’est avec plaisir que je réponds présente", indique la Ministre. "Cette initiative, tout en contribuant à soutenir la recherche médicale, rejoint pleinement les objectifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles de davantage promouvoir la pratique sportive auprès des femmes et des jeunes filles."

Les autres dates de la Woman Race 2022 seront les suivantes: