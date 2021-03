"Face à un contexte incertain, SOS Faim souhaite mettre toutes les chances de son côté pour offrir à ses participants un événement à la hauteur de leurs attentes", a indiqué l’organisation du Hunger Race, le trail solidaire de SOS Faim qui se tient chaque année à la fin du mois de juin à Bouillon.

Cette nouvelle date du 18 septembre correspond également au Doc’riders de Médecins du Monde. Face à ce contexte exceptionnel, Médecins du Monde a accepté de partager le week-end du Doc’Riders avec SOS Faim. Les deux événements sportifs et solidaires auront dès lors lieu le même week-end, dans la Province du Luxembourg.

Hunger Race, organisée depuis 2016, propose 4 parcours différents regroupant du trail, de la marche, du kayak et une descente en death ride qui débute en haut du célèbre Château de Bouillon. Il s’agit d’un événement phare pour SOS Faim qui a récolté, en 2019, plus de 119.000€ dans le but d’assurer avec ses partenaires en Amérique du Sud et en Afrique, une agriculture saine et durable.

"Si dans la situation actuelle, ce type de rassemblement semble encore appartenir à "la vie d’avant", les perspectives sont très encourageantes dans le domaine des événements sportifs avec la possibilité à terme d’organiser des départs différés, par vagues. Cette projection idéaliste doit en revanche être réaliste. C’est pourquoi, nous serons très vigilants et mettrons en place un événement sur mesure."

La Bouillonnante le 4 septembre

Pour rappel, la Bouillonnante, l’un de trails les plus importants du pays qui se tient chaque année fin avril au départ du château de Bouillon, a lui aussi été reporté à la rentrée, au 4 septembre