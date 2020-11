Le terrain de jeu de Kilian Jornet reste la montagne et l’Espagnol avale le dénivelé avant les kilomètres. Mais l’ultra-terrestre est en quête d’autres défis et sensations, après avoir gagné ou mené à bien tout ce dont il rêvait plus jeune, à seulement 33 ans.

Sur la piste de Mandalen en Norvège, où il habite depuis plusieurs années, le triple vainqueur de l’UTMB s’attaquera ce samedi, à partir de 11 heures, au record du 24 heures sur piste. Objectif : boucler au moins 759 tours à plus de 12,6 km/h de moyenne pour améliorer la marque du Grec Yiannis Kouros établie en 1997 avec 303,5 km.