Strava, le réseau social des sportifs d’endurance, a communiqué les chiffres de l’année qui se termine.

Le réseau social Strava, qui regroupe désormais 95 millions de pratiquants à travers la planète, a communiqué ses chiffres de l’année 2021. En réalité, ce sont ceux de la période allant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Ceux-ci témoignent d’un intérêt toujours plus marqué pour la pratique des sports d’endurance. En un an, un total d’1,8 milliard d’activités, tous sports confondus, a ainsi été enregistré, soit une hausse de 38 % par rapport à la période précédente.

Si on ne s’attarde qu’à la pratique de la course à pied, ce sont quelque 580 millions de sorties en course à pied que le plus populaire réseau social pour les sportifs a recensés. Cela représente un chiffre complètement fou de 3,8 milliards de kilomètres parcourus, pour 35 milliards de mètres de dénivelé positif. Cela en fait des montagnes à grimper mais, ramené au nombre d’activités, cela ne correspond finalement qu’à 60 mètres de D + par sortie. Le Belge n’a donc pas à rougir.