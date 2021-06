Le coureur américain s'est imposé en Californie en 14h46 et égale par la même occasion Tim Twietmeyer et Scott Jurek au palmarès des triples vainqueurs de l'ultra trail.

Jim Walmsley a remporté pour la troisième fois la Western States 100, le plus réputé des ultra trails américains, ce week-end, bouclant les 160 km (5500 D+/7000 D-) en 14h46, le 4e temps de l'histoire sur ce parcours.

Déjà victorieux en 2018 et 2019, Jim Walmsley s'est rapidement isolé en tête de course, s'imposant finalement en surclassement devant Tyler Green (16h11) et Drew Holmen (16h23). Par ce succès, le troisième de rang vu l'annulation de l'édition 2021, le coureur de l'Arizona rejoint Tim Twietmeyer et Scott Jurek au palmarès des triples vainqueurs de l'épreuve.

"Cette victoire est une sacrée récompense", a commenté Jim Walmsley après son succès. "Ma préparation a été frustrante en raison d'une tendinite, mais je me suis accroché. Il m’est arrivé de mieux courir. Mais la victoire est quand même là et c’est ce que je préfère retenir."

Chez les dames, le Britannique Beth Pascall s'est imposée en 17h10, devant la Néo-Zélandaise Ruth Croft et la Néerlandaise Ragna Debats.

Vu les circonstances sanitaires actuelles, de nombreux Européens n'ont pu faire le déplacement pour prendre part à ce rendez-vous du calendrier international d'ultra trail.