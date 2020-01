Les chronos sur route s’affolent. Dernier exemple en date ce week-end à Valence avec un nouveau record du monde sur 10 kilomètres signé par le Kenyan Rhonex Kipruto en un temps stratosphérique de 26.24. Soit une moyenne de 2 minutes et 38 secondes pour chaque kilomètre (près de 23 km/h !).

Pour rappel, le record du monde du 10 000 mètres sur piste est détenu depuis 2005 par l’Éthiopien Kenenisa Bekele, en 26.17.53. Soit à peine 7 petites secondes de moins alors qu’il est est d’usage de considérer qu’il n’y a pas meilleur lieu que la piste d’athlétisme pour aller affoler le chronomètre.

Depuis le passage de Kipchoge sous les 2 heures sur marathon lors d’une "expérience" en conditions parfaites à Vienne au début du dernier automne, tous les regards sont tournés vers les chaussures qu’il portait à cette occasion. Les Nike ZoomX VaporFly Next %, équipées d’une plaque de carbone qui améliore le renvoi d’énergie, ont trusté tous les records et principales victoires au cours de l’année 2019.

