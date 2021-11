La course des Sept collines, Zevenheuvelenloop, n'aura pas lieu dimanche à Nimègue, aux Pays-Bas. Le conseil municipal de Nimègue a en effet décidé d'annuler le prestigieux événement de course à pied sur route à la suite des dernières mesures anti-Covid imposées aux Pays-Bas et au nombre élevé d'infections.

Quelque18 000 coureurs s'étaient inscrits dans cette épreuve de 15 kilomètres. La veille au soir, une course de 7 km devait réunir 6500 participants et 10.000 enfants étaient attendus à la course pour les Kids. Tous les événements ont été annulés.

L'année dernière, la course n'avait déjà pas pu avoir lieu, par la faute du Covid. L'organisation voulait organiser ce printemps l'édition 2020, mais cela s'était également avéré impossible.