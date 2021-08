Le début de la semaine UTMB aura été marqué par la mort accidentelle d’un participant tchèque à la Trace des Ducs de Savoie (TDS, 145 km, 9 100 D +). Un drame nocturne (il était 0 h 25 dans la nuit de mardi à mercredi) qui a provoqué la neutralisation de la course pour les coureurs n’étant pas encore passés par l’endroit de la chute (Passeur du Pralognan, 62e kilomètre), soit plus de 1 000 coureurs.

Se pose presque naturellement une question : l’ultra-trail est-il une pratique sportive dangereuse ?

On peut en effet se rappeler quelques autres décès en course ayant fait l’objet de médiatisation.

Mai 2021 : mort de 21 traileurs chinois. Frappées par la grêle et des pluies glaciales et soudaines, les victimes participaient à une course nature (trail) de 100 km en altitude.

2019 : mort d’une traileuse norvégienne de 45 ans, frappée par la foudre à 2 100 m lors d’une course en Italie.

2013 : mort d’un participant chinois lors du Tor des Géants après une chute tête la première contre un rocher.

2012 : mort d’un participant à la Diagonale des fous (La Réunion) après une chute de 30 mètres dans un ravin.

2009 : mort de trois participants à un raid dans le Mercantour, victimes d’une chute subite des températures…

Cela ne fait pas pour autant de l’ultra-trail une pratique sportive dangereuse. En tout cas, pas plus que le cyclisme ou le triathlon. Mais il est important que les risques soient minimisés au maximum, comme cela a été fait en France après le drame du Mercantour. À l’UTMB, tout est mis en place pour réduire les risques et 10 % de l’important budget de l’événement est consacré au poste sécurité.

"La sécurité forme un ensemble d’éléments et nous en faisons une priorité sur l’UTMB", nous indiquait fin juin Catherine Poletti, cofondatrice de l’UTMB, peu après le drame qui avait coûté la vie à 21 coureurs chinois. "Nous sommes par exemple capables d’envoyer un SMS en cinq langues durant la course à l’ensemble des coureurs pour les tenir informés si les choses évoluent défavorablement. Dans le même temps, nous pouvons communiquer avec tous les volontaires aux différents points."

C’est notamment cette communication qui a permis de prévenir les participants qui n’étaient pas encore passés par le lieu du drame qu’ils devaient faire demi-tour pour redescendre vers Bourg-Saint-Maurice.