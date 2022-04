Une baisse d’abord, et surtout, perceptible au niveau des pré-inscriptions, comme si les candidats aux dossards attendaient le dernier moment pour en acheter un.



Un renforcement de cette hypothèse vient malheureusement de tomber ce mercredi avec l’annulation pure et simple de la troisième édition de l’Ultra Trail des Sources “par faute de candidats à quatre mois” de cette course présentant deux distances (80 et 158 km) à travers l'Ardenne.



“Nous avons pour le moment une cinquantaine d’inscrits sur le 158 km et la même chose sur le 80 km”, nous explique tristement Pierre Leclercq, co-organisateur de cette très belle course qui avait accueilli Luca Papi lors de la première édition de 2020. “Ces trois dernières semaines, nous n’avons enregistré qu’une inscription. Pour un événement qui mobilise pas moins de 80 bénévoles, qui engage pas mal de frais et de temps, nous ne pouvions plus attendre et espérer. Nous n’excluons rien pour 2023, mais il faudra réfléchir à la direction à prendre...”



On soulignera que l’organisation remboursera intégralement celles et ceux qui ont déjà versé leur inscription. Correct et normal. Tout comme l’est le fait de prévenir à plus de 4 mois de l’épreuve, en laissant là la possibilité de se retourner...





La tendance doit être objectivée par une analyse statistique complète, mais de manière intuitive et en écoutant le ressenti de quelques organisateurs “running”, les pelotons du moment semblent être moins importants qu’avant le déclenchement de la période Covid en mars 2020.