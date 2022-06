Laura Van Vooren et Florian Descamps champions de Belgique d’ultra trail: un couple en or Running EV Un peu moins de deux heures (1h55’) après son amoureux Florian Descamps, sacré champion de Belgique d’ultra trail devant Xavier Diépart et Guillaume Deneffe, Laura Van Dooren venait rafler le même titre chez les dames, franchissant la ligne d’arrivée avec 3 minutes d’avance sur Dominique Van Mechgelen. © EV

Superbe course pour la demoiselle. Toute en gestion. Jamais dans la panique malgré un départ “vite” de Van Mechgelen, un petit gabarit posé sur des jambes musculeuses taillées dans des billes de chemin de fer et qui montra directement qu’elle n’avait pas fait le déplacement sur Aywaille et son Ohm trail pour enfiler des bottes à un mille-pattes (22e au scratch après 11 km).



“Je n’avais jamais couru contre elle, mais j’avais entendu parler d’elle”, nous expliquait la demoiselle affiliée au RIAAC (Ixelles). “Oui, j’étais stressée. Mais une fois que le départ a été donné, tout s’est envolé et je me suis concentrée sur la course.”



C’est vers la mi-course que le leadership a changé de mains, Van Vooren terminant finalement en 8h58’ contre 9h01 pour sa dauphine (3e, une superbe performance pour Carole Chambeau, du Waco, 25e au scratch en 9h37’).



“Je suis contente de n’avoir jamais paniqué”, terminait Laura. “J’avais déjà couru plus long, à savoir la CCC voici 4 ans, mais à l’époque, c’était plus en mode touriste, en prenant des photos et en m’arrêtant dès que je voyais une vache. Ici, j’ai vraiment apprécié. Le Ohm Trail est vraiment une très belle course, que l’on peut mettre à côté de superbes rendez-vous comme Bouillon ou le trail du Jambon”.