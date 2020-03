Envie de vous délier les jambes et de courir pour une bonne cause? Participez aux 20 km de Bruxelles le dimanche 31 mai 2020, faites-vous plaisir et soutenez le Fonds Victor!

L'objectif du Fonds Victor est de promouvoir la lecture auprès des jeunes de 12 à 15 ans.

Inscriptions via le lien : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5-om4O7fGviEVqfOLl42TNhoCBg1zn7ltmM7IVdSZb0UYYw/viewform

En extras vous recevrez un accueil "VIP" et 1 t-shirt pour courir les 20 km.

www.lefondsvictor.be