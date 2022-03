Popularisée par de nombreux reportages et son statut de "course la plus dure du monde", la Barkley est devenue un événement dans le monde des ultra-longues distances.Et c'est cette semaine que se déroule l'édition 2022 puisque le départ a été donné mardi, laissant aux 40 participants 60 heures pour parcourir les cinq boucles de près de 40 kilomètres pour un dénivelé positif total de 18.000 mètres. Tout l'enjeu étant de devenir le 16e homme de l'histoire à boucler ces cinq tours dans le temps imparti.Pour y parvenir, il faut évidemment une endurance à toute épreuve mais aussi un mental d'acier et... la capacité de rester lucide malgré l'effort surhumain. C'est ce dernier point qui a semble-t-il fait défaut à notre compatriote Karel Sabbe qui, selon des informations publiées sur Facebook, s'est égaré durant la quatrième boucle alors qu'il était en tête. Ce qui peut s'expliquer par le fait que, pour augmenter un peu plus la difficulté de cette course, les tours ne sont pas tous effectués dans le même sens.C'est un shérif d'un village voisin qui a semble-t-il pris en charge notre compatriote pour le ramener au camp de base de l'épreuve.