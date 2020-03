Plusieurs épreuves ont été annulées ou postposées suite au coronavirus.

Compte tenu de l'inquiétude croissante que la propagation du coronavirus suscite dans le monde, l'Ultra Trail World Tour a dû considérablement revoir son calendrier, en annulant ou reportant plusieurs épreuves

Ce qui est déterminé à ce jour :



Gaoligong by UTMB®, initialement prévu du 21 au 23 mars, a été reporté au 18-20 décembre.

"Toute l'équipe de lUltra Trail World Tour souhaite exprimer son plus grand soutien aux organisateurs des courses qui ont pris ces décisions de report ou d'annulation. Ce sont des précautions nécessaires et responsables qui contribuent au maintien de la santé et de la sécurité de toutes les personnes concernées. L'équipe de l'Ultra Trail World Tour tient également à apporter tout son soutien aux athlètes, tant élites qu’amateurs, qui devaient participer aux courses concernées et qui, de ce fait, ont été directement touchés par ces décisions. L'équipe a en effet bien conscience des efforts considérables et des sacrifices que chaque athlète déploie au quotidien pour se préparer à ces courses d’ultra. C'est une situation inédite et difficile non seulement pour la famille du trail running, mais aussi pour les communautés du monde entier."