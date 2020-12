C'est le 20 février que le premier rendez-vous a été fixé avec un classique attendu de beaucoup: la Printanière. C'est le Cross de Bousval qui suivra, épreuve qui ne sera plus la seule course qui se déroule en Brabant wallon puisque la Chaumontoise intègre cette année le Delhalle, le 27 mars, pour une plongée au coeur des Ardennes Brabançonnes.



La dernière manche 2021 est planifiée le 10 octobre avec Les Foulées de Flosse (Woluwé Saint-Pierre).



Pour ceux qui étaient inscrits au challenge en 2020, pour rappel, le comité d'organisation a décidé que tous les participants en ordre de cotisation au Challenge Delhalle 2020 seront automatiquement reinscrits gratuitement au Challenge 2021.



Les 15 dates 2021 Samedi 20 février > La Printanière (Erpent), 15,7 km

Dimanche 7 mars > Le Cross de Bousval (Bousval), 15 km

Dimanche 21 mars > Le Val d'Heure (Ham sur Heure) 14 km

Samedi 27 mars > La Chaumontoise (Chaumont-Gistoux) 14 km

Samedi 10 avril > Jogging de la Principauté (Chimie) 14,3 km

Samedi 1er mai > Rund um den See (Bütgenbach), 21,1 km

Dimanche 23 mai > La Châtelettaine (Châtelet) 14,054 km

Dimanche 6 juin > La Djiblotinne (Gembloux) 20,4 km

Samedi 19 juin > Les Forges de la Forêt d'ailier (Habay), 20 km

Dimanche 4 juillet > Les Parcs en Balade (Lombise) 14 km

Samedi 24 juillet > L'Ardennaise (Louette-Saint-Pierre) 21,7 km

Dimanche 22 août > Jogging de l'Ourthe (Hamoir), 15 km

Dimanche 29 août > La Descente de la Lesse (Dinant), 20,7 km

Dimanche 19 septembre > Le Semi-Vert d'Amay (Amay), 21,1 km

Dimanche 10 octobre > Les Foulées de Flosse (Woluwé Saint-Pierre), 16 km

Remise des prix samedi 20 novembre

Quinze dates attendent les coureurs lors de l'édition 2021 du Challenge Delhalle , qui fait chaque année la part belle à la nature et aux distances nécessitant déjà un certain niveau, proposant entre 14 et 21,7 kilomètres. Un calendrier proposé évidemment sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire.