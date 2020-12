Omniprésente dans les pelotons cyclistes, l’utilisation des données de puissance est plus controversée en course à pied.

Sensations ressenties, fréquence cardiaque et allure sont les trois manières les plus courantes de jauger son effort en course à pied et sur lesquelles il est possible de construire un entraînement. Depuis plusieurs années déjà, les cyclistes y ont ajouté les données de puissance, exprimées en watts. On s’est ainsi habitué à voir les pros grimper un col le nez sur leur guidon afin de suivre au mieux ces données leur permettant de respecter une stratégie pré-établie en fonction de leur potentiel.

En course à pied, l’usage d’un capteur de puissance reste encore limité, même si cette technologie se perfectionne alors que certaines marques de montre proposent même ces données sans l’usage d’un capteur externe.