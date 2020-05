Frédérick Hardenne propose l'acte 2 de son concept le week-end du 30, 31 mai et 1er juin.

Le Challenge Queen/King of Confinement avait connu un joli succès et avait fait beaucoup parler de lui le week-end du 11 et 12 avril dernier.

Face au confinement et à l'annulation des épreuves sportives, l'ultra traileur de Beauraing Frédérick Hardenne et son équipe avaient imaginé un concept rapidement repris par beaucoup sous le nom de "Dernier Confiné Debout".

Celui-ci reviendra le week-end du 30, 31 mai et 1er juin, sous le nom cette fois de Queen/King of "D" Confinement. "Avec la même formule, la même ambiance, le même plaisir mais, cette fois, une organisation ouverte à plus de monde", indique Frédérick Hardenne.

Le but du jeu restera, pour chaque participant, de courir une boucle de 6 à 7 kilomètres en partant de son domicile. Et d'y revenir dans les 60 minutes afin de pouvoir prendre part à un nouveau départ à l'heure pile suivante. Totalement gratuite, la compétition est rendue possible via une communication sur la progression des participants via un groupe facebook.

Avec respectivement 20 tours et 135,9 km et 29 tours pour un peu plus de 200 bornes, Céline Masson et Frédérick Hardenne avaient été déclarés Queen et King of Confinement lors de la première édition en avril.