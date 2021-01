En 2020, quelque 700 sportifs se sont virtuellement affrontés lors de la première édition du challenge WeKom.



Pour rappel, sur un laps de temps défini (entre une semaine et un mois), ce challenge proposait aux coureurs et cyclistes d'établir leur meilleur chrono possible sur des segments Strava bien définis. 31 au total en course à pied et douze à vélo.



2021 sera le théâtre d'une deuxième édition pour WeKom, pour laquelle quelques changements sont à noter. Les voici:



"De février à mars, nous aurons 10 segments à pied et 10 segments à vélo" , explique Julien Dethier, cheville-ouvrière du projet. "Les candidats auront chaque fois un mois complet pour performer."

Deux segments serviront de fil rouge à tout le challenge, à savoir qu'ils seront ouverts dix mois durant (La Ligne 38, à la Gare de Herve, pour le running – le Mur de Huy pour le cyclisme).

Un calcul des points différents a été adopté pour l'établisesment du classement général. Le premier aura 1000 points, le deuxième 950... "L'an dernier, nous partions de 50 et on enlevait un point. Sur le Wekom des deux Cimes, qui a accueilli 160 coureurs, on s'est retrouvé avec beaucoup de coureurs à un point", souligne Julien Dethier.