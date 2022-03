Florent Caelen n’est pas content. En cause : le brouillard, limite l’amateurisme, régnant autour de la tenue du championnat de Belgique de course de montagne.

"J’ai reçu un mail de l’organisation le 12 mars et le calendrier de la Ligue (LBFA) a été modifié trois jours plus tard pour cette compétition qui aura finalement lieu le 9 avril à Malmedy", peste-t-il. "Encore une fois, on ne peut que constater le manque de sérieux de la ligue. Comment peut-on annoncer la tenue d'un championnat de Belgique moins d'un mois avant la date ? D'autant plus que ce championnat est organisé en général à la mi-mai. Personnellement, je ne sais pas si pas encore si je participerai, mais de toute façon, il n'est pas possible de le préparer sérieusement en moins de 4 semaines."

Contacté, Roger Igo, responsable du hors-stade à la Ligue, souligne que ce sont les tergiversations du club de Malmedy qui sont à la base de cette situation.

"Ce club a obtenu l’organisation du National de 10.000 mètres le 30 avril", explique-t-il. "Du coup, ils étaient moins chauds pour faire dans la foulée le National de montagne, dont ils avaient déjà la charge. Ils ont changé la date, mais entretemps beaucoup de temps a été perdu..."

Autre objet de courroux pour Florent Caelen (et d’autres athlètes) : les critères de sélection pour les gros championnats. "Comme d'habitude, les critères de sélections belges pour les championnats d'Europe (juillet) et du monde (novembre) de course de montagne-trail ne sont pas encore disponibles", fait-il. "Les Français ont de leur côté sélectionné ce weekend pour la longue distance du championnat d'Europe au trail du Ventoux..."

Réponse de Roger Igo : "Ceux-ci sont prêts depuis décembre dernier à la ligue. Mais ces problèmes de date nous empêchaient de les officialiser."