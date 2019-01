Une enquête de l’assureur-vie NN dévoile les habitudes des coureurs à pied en Belgique



Une enquête concernant les habitudes des personnes qui pratiquent le running a été menée en Belgique mais aussi l’étranger par l’assureur-vie NN. Chez nous, 427 personnes déclarant courir au moins une fois par mois ont participé à l’enquête. On y apprend que les coureurs belges parcourent en moyenne 31 kilomètres mensuellement. En voici les autres principales conclusions.



Les distances favorites

La distance favorite pour une session de course à pied est de 5 kilomètres. 41% des Belges trouvent que cette distance est la plus confortable et la plus agréable. Quant aux jeunes (21%), aux trentaines et aux quarantenaires (31,6%), ils préfèrent franchir le cap des 10 kilomètres. Les plus longues distances comme 16 kilomètres, un semi-marathon ou un marathon ne sont populaires qu’auprès de 4% des répondants.



Les « vieux » courent plus souvent

Les seniors belges sont ceux qui aiment le plus enfiler leurs chaussures de course. Ils courent beaucoup plus que les personnes âgées d’une vingtaine ou d’une trentaine d’années. Pas moins de 23% des personnes âgées de plus de 65 ans courent plus de 50 kilomètres par mois. Le jogging est donc un sport très accessible à un public plus âgé. Les jeunes générations sont, quant à elles, plus attirées par des sports d’action ou d’équipe, tels que le football ou le basket.



Courir pour rester en bonne santé

La majorité des répondants (29%) indiquent qu’ils courent pour entretenir leur condition physique. Les personnes qui s’adonnent à la course à pied déclarent également vouloir rester en bonne santé, perdre du poids, limiter le stress ou simplement s’amuser et éprouver du plaisir. Il est frappant de constater que les hommes accordent plus d’importance au maintien de leur condition que les femmes (33% contre 22,5%). Chez les femmes, 22% courent dans le but de perdre du poids, tandis que ce pourcentage n’est que de 9% chez les hommes.

Les cinquantenaires et soixantenaires courent surtout pour se sentir en forme et en bonne santé. Mais pour 8,2% des personnes de plus de 65 ans, la raison principale est le plaisir qu’ils retirent de leur session de course, alors que les personnes âgées d’une vingtaine d’années accordent une plus grande importance au maintien et à l’amélioration de leur condition (29%).

La peur de la blessure

La plus grande angoisse des Belges qui courent est de se blesser. 37% des personnes pratiquant la course à pied ont peur des blessures. Chez les hommes, ce pourcentage est de 41%, ce qui est remarquablement plus élevé que chez les femmes (30%). Les femmes ont plus peur de ne pas franchir la ligne d’arrivée lors d’une course à pied. Cette crainte est présente chez 11,5% des femmes, alors que ce pourcentage n’est que de 5,5% chez les hommes.

Les personnes plus âgées craignent également de se blesser. 38% des personnes de plus de 65 ans craignent les blessures et pourtant 25% d’entre elles ne font rien pour les prévenir, alors que c’est un point d’attention important pour les coureurs appartenant à d’autres catégories d’âge.

Paul Van Den Bosch, entraîneur de sportifs de haut niveau, explique : « Les coureurs plus âgés pensent moins à leur image et craignent surtout de se blesser. Cela s’explique par le fait qu’ils courent essentiellement pour le plaisir et pour leur santé. Ils ont moins d’ambition que les personnes âgées d’une vingtaine ou d’une trentaine d’années. »





La moitié des coureurs restent seuls

La moitié des répondants préfèrent courir seuls (51%). 34% courent entre amis et 8% courent avec leurs collègues. Parmi les personnes âgées de plus de 65 ans, 8% font partie d’un club de course ou d’athlétisme. C’est plus que dans les autres catégories d’âge.

Les jeunes optent le plus souvent pour un coach de running virtuel (19%). Près de 40% des répondants suivent un schéma de course en ligne. Les hommes sont plus attentifs au suivi de leur entrainement. Pas moins de 41% d’entre eux ont une montre connectée ou une montre de course, chez les femmes ce pourcentage atteint seulement 22%.