À la course à pied colle cette étiquette de sport simple et accessible par définition. Une paire de chaussures, un short et un t-shirt et vous voilà armé pour relever tous les défis. Une réalité qui reste vraie et possible même si, dans les faits, les coureurs n’ont jamais été aussi équipés qu’aujourd’hui et à l’affût des nouveautés pour révolutionner leur(s) expérience(s).

Car le running n’échappe pas à la règle. Les développements technologiques ont ouvert le champ des possibles en matière d’équipement. Si une godasse vous permet toujours de mettre un pied devant l’autre, les nouvelles mousses offrent, par exemple, de nombreuses possibilités pour un poids à rendre jaloux les chaussures d’il y a quelques années à peine. Les montres, quant à elles, ne se contentent plus de vous donner vos temps de passage ou votre vitesse. Elles sont désormais capables de vous guider sur n’importe quel terrain, d’anticiper les difficultés à venir ou encore d’estimer votre prochain chrono en fonction de votre hygiène de vie des dernières semaines. le tout sans presque plus devoir passer par la case recharge. Certains y sont accros, d’autres crient au fou. Mais l’innovation est là. Et les marques se doivent de répondre présentes face à ces possibilités réclamées par une bonne partie des pratiquants.

Avec deux des grands acteurs de ces marchés que sont Garmin et Salomon, nous avons voulu savoir ce qui se cachait derrière cette course effrénée à l’innovation.

(...)