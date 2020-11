Nombreux sont les sportifs à s’être lancé des défis durant le premier confinement. Quelques mois plus tard, dans une situation quasi similaire, de nouveaux projets voient le jour. Comme l’Échappée belge, une aventure sous forme de trail-trip que vont réaliser à partir de ce vendredi et jusqu’à dimanche Damien Libert (29 ans), Simon Delahaye (34 ans), Renan Gossiaux (32 ans) et Pieter-Jan Bruggeman (29 ans), quatre amis namurois.

Durant ces trois jours, les quatre traileurs vont traverser la Belgique en diagonale, d’Ostende à Arlon, sous un projet au nom rappelant l’Échappée belle, ce réputé ultra-trail français à travers le massif de Belledonne remporté en 2019 par François D’Haene. Le quatuor va notamment passer les centres-villes de Bruges, Gand et de Bruxelles. Puis il aura l’occasion d’apercevoir l’abbaye de Villers-la-Ville ou encore de passer par le parc naturel de Furfooz avant d’arriver dans l’Ardenne belge. Les Namurois auront alors droit à de jolis paysages automnaux entre les communes de Vresse-sur-Semois et Florenville avant de rejoindre Étalle, puis Arlon.

208 km le premier jour