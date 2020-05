Pas de classement général ni de remise des prix en 2020.

Le Challenge Delhalle a officiellement confirmé ce mercredi en fin de journée qu'il n'y aurait pas de classement général ni remise des prix en 2020.

Le calendrier, initialement riche de 10 manches, ne pourra en effet compter que 4 étapes au maximum. Celles d'Erpent et Bousval, déjà courues, et celles de Hamoir ainsi que les Foulées des Flosses, actuellement prévues les 23 août et 11 octobre, sous réserve évidemment de l'évolution de la situation.

Tous les participants en ordre de cotisation au Challenge Delhalle 2020 seront automatiquement réinscrits gratuitement à l'édition 2021. Ceux pour qui cette solution ne conviendraient pas peuvent demander un remboursement.

"Nous travaillons déjà à la mise sur pied de la saison 2021 et notre calendrier est pratiquement déjà ficelé", a indiqué l'organisation. "Nous le dévoilerons à l'automne, dès que la situation sanitaire sera éclaircie. Nous travaillons également à l'organisation d'une "surprise" qui pourra avoir lieu si les autorités nous le permettent dans plusieurs mois. Pour cela comme pour beaucoup de choses, nous ferons preuve de patience."