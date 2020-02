Le populaire challenge de courses natures débute ce samedi avec la Printanière.

Le Challenge Delhalle 2020, 38e édition du nom, repart pour une nouvelle saison dès ce samedi avec l’incontournable Printanière à Erpent, épreuve qui draine chaque année quelque 1500 coureurs sur un parcours qui correspond typiquement à l’ADN du Delhalle. Avec les Forges de la Forêt d’Anlier, en juin à Habay, c’est l’une des deux manches les plus populaires d’un calendrier comptant cette année 14 épreuves.

Deux nouveaux venus

La Djiblotinne (20,4 km), adaptation d’une course existant déjà à Gembloux, et les populaires Parcs en Balade (14 km), à Lombise, rejoignent en effet le Challenge.

À l’inverse, les 15 Km de Charleroi le quittent.

"Ces deux nouveaux venus ont en eux la philosophie du Delhalle : des épreuves portées par des clubs (le GAG à Gembloux et le Team Vertigo à Jurbise), sont à la fois populaires et bien organisées tout en proposant un parcours qui sera apprécié", se félicite Alain Antoine, à la fois à la tête du Delhalle et de la première manche à Erpent organisée par le RC Namur.

Des chiffres en hausse

En 2019, le Delhalle a attiré en moyenne quelque 550 coureurs sur chacune de ses manches.

Avec, donc, des disparités. Butgenbach, malgré son superbe parcours, éprouve des difficultés à rivaliser avec les assistances d’autres épreuves, comme, par exemple, les Forges qui, malgré un éloignement géographique pour certains challengers, cartonnent chaque année un peu plus.

Peket et bière à Erpent

La Printanière et les Forges ont d’ailleurs concocté une petite surprise aux coureurs pour la reprise ce samedi.

Outre le désormais traditionnel peket qui attend ceux qui le souhaitent sur la table de ravitaillement après la dernière difficulté de la Printanière, les membres du Habay Runners Club viendront étoffer l’offre avec leur bière, la Forge.

À signaler encore que, avec les bénéfices de la Printanière 2020, le RC Namur achètera une joëlette, afin de permettre, à l’avenir, à des personnes atteintes d’un handicap, de prendre part à des manifestations sportives avec des coureurs.







Le calendrier du Challenge Delhalle 2020