Samedi, dès 11 h 50, Andenne va vibrer au rythme du Dernier Homme Debout. Pour sa 3e édition, le concept cher à David Bertrand et son équipe, initialement prévu en mars et reporté à ces 11 et 12 septembre, peut compter sur 266 participants.

Le concept est toujours le même : une boucle de 7,3 km, et tout de même 286 mètres de dénivelé positif, à parcourir en moins de 60 minutes pour avoir l’autorisation de poursuivre l’aventure. Après la victoire d’Éric Brossard en 2018, celle de Paul Meurice en 2019, qui va bien pouvoir battre le record de 20 h de course, soit 146 kilomètres ?

Parmi les favoris, l’ultra-triathlète, Julien Deneyer, est de la partie. Christophe Winkin, 3e en 2018, qui s’était limité à 15 tours pour respecter le plan de son entraîneur, risque d’avoir le couteau entre les dents. Jérémy Pissens, victorieux au Trail de Marchin la semaine dernière peut également prétendre à la victoire.

Mais celui sur qui tous les regards sont tournés, c’est l’athlète qui porte le dossard numéro 1, Paul Meurisse, qui a un titre à défendre.

Verdict dimanche midi, au plus tard, ou peut-être plus tôt, s’il n’y a plus qu’un homme debout.

Chez les femmes, la course est plus ouverte. Parmi les favorites, on peut citer Catherine Craps, Anne Seutin, ou encore Alexandrine Renard.

Sur les autres distances, un 15 kilomètres nocturne, un 15 ou un 30 kilomètres diurne. Les inscriptions ne semblent pas décoller, avec à peine un peu plus de 100 participants pour le moment, mais les inscriptions restent ouvertes.