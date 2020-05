Depuis ce lundi, le port du masque est obligatoire, par exemple lorsque vous devez emprunter les transports en commun. Dans l’espace public et lors d’une sortie à l’extérieur, cela n’est actuellement pas le cas.

Parfois regardés d’un mauvais œil par ceux qui voient en eux des transmetteurs du virus respirant à pleins poumons, les coureurs à pied, très nombreux ces dernières semaines, se demandent légitiment s’il doit être envisagé pour eux de porter un masque ou une autre protection durant l’effort.

Si cette protection est assurément un signal positif et rassurant envoyé à tous les passants, le port du masque durant l’effort ne s’impose pas nécessairement comme la solution miracle pour les mois à venir. Alors que la course à pied provoque une augmentation significative de la demande en oxygène, il peut en effet à la fois se révéler inefficace et susciter d’autres problèmes. Et si, finalement, la réponse était ailleurs, dans le bon sens collectif au détriment du seul intérêt personnel ?

Nous avons fait le point sur cette thématique avec le docteur Thomas Orban, président du Collège de médecine générale francophone.

Docteur Orban, mettre un masque lors de ses sorties running, est-ce une solution qui vous semble recommandable pour continuer à courir dans les lieux fréquentés tout en évitant la propagation du virus ?