En préambule au grand départ de l'UTMB ce vendredi à 17h, la CCC s’était élancée ce matin à 9h00 depuis Courmayeur, avec 1900 coureurs prêts à en découdre sur un parcours de 101km et 6100m D+.

Le Norvégien Stian Angermund fut le grand animateur de la première moitié de course. Fin connaisseur des parcours montblanais pour avoir remporté l’OCC en 2019 et le Marathon du Mont Blanc cette année, le Norvégien a caracolé en tête jusqu’à Champex-Lac, là où la " course commence vraiment" , aux dires des spécialistes.

Novice sur cette distance, Angermund a ensuite cédé irrémédiablement du terrain, du fait d’une blessure à une hanche. Le Français Thibaut Garrivier, 2e de cette épreuve en 2019, prenait alors les commandes de la course dans la montée vers la Giète, et passait en tête au sommet (km 66), avec plus de 3 minutes d’avance. Un leadership que le radiologue lyonnais ne quittera plus, pour s’imposer en 10h23.



"Je suis venu cette année avec un surplus de motivation. J’ai connu quasiment 12 mois de blessure, et souvent on revient plus fort après. Je pense que ça a été mon cas", a expliqué le vainqueur sur la ligne d’arrivée.

Toujours placé dans le top 10 depuis le départ, l’expérimenté Néo-Zélandais Scott Hawker, 3e de l’UTMB 2019, a patiemment attendu son heure et remonté petit à petit dans le classement pour terminer au sprint, à la seconde place, en 10h47. "Il y avait tellement de coureurs plus rapides que moi ce matin au départ, que je me suis dit qu’il ne fallait pas que je me laisse emporter par leur rythme" a dit l’homme de Christchurch, qui a commencé sa remontada après la mi-course, pour finir à 14 minutes du vainqueur.



Le Français Thibaut Baronian, dont c’était la première sortie en compétition sur une distance aussi longue, a parfaitement appréhendé cette nouvelle expérience, en prenant la 3e place de l’épreuve, en 10h53 et pour son plus grand bonheur !

Du côté des féminines, l’espagnole Marta Molist Codina est actuellement en tête du classement. Elle est attendue à Chamonix vers 21h42.