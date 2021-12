C’était début septembre en Corse, sur le GR20, l’un des sentiers de randonnée les plus difficiles au monde : 180 kilomètres, 13 000 mètres de D + et des cailloux. Une multitude de cailloux. Et des passages où il faut poser les mains, s’aider de chaînes, ne pas avoir le vertige…

Accompagnés de quatre amis au départ, Myriam et Jacky Boisset, un couple de sportifs professionnels français deux fois champions du monde de raid multisport (2011 et 2013), ont bouclé leur rando en neuf jours. Pas mal, mais cela ne mérite clairement pas que l’on s’y attarde trop si l’on ne tient compte que du temps de réalisation. Seulement, on entre ici dans une autre dimension. Nos compères étaient en effet chaussés de sandales à semelle Vibram et, surtout, n’ont rien mangé pendant tout leur périple. Un choix réfléchi et assumé de la part de ce couple végétalien qui ne mange que de produits crus ("+ de 90 % de fruits, le reste des légumes").



(...)