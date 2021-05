Le Grand Trail des Lacs et Châteaux, version Summer Edition, est bel et bien confirmé les 29 et 30 mai prochains, dans sa nouvelle formule. Une édition qui devra cependant logiquement s'adapter aux règles Covid, avec notamment des départs par vagues, mais qui peut compter sur le soutien des autorités.

Six distances seront au menu de cet événement organisé par l’ASBL Enjoy Sport, également organisatrice des Cimes de Waimes et de la BueRun. Une mini pour faire comme les grands, 16km, 20km en duo nocturne, 42km, 85km et le redoutable 160km, seule course belge offrant 6 points ITRA à ses finishers, ce qui en fait officieusement l’une des 68 courses les plus dures au monde, avec ses 6000 mètres de dénivelé positif.

La piste de ski d’Ovifat va s’enflammer, elle qui devient le nouveau lieu de départ et d’arrivée de ce trail, devenu un incontournable depuis dix ans déjà.



Par ailleurs, tous les finishers du GT160 auront la chance de pouvoir s’inscrire à la fameuse loterie de la course mythique de la Western States aux USA, l’une des courses les plus réputées au monde!

"Bien sûr, 2021 ne sera pas une édition comme les autres, avec un protocole sanitaire strict, mais avec un dossard, un chronométrage, et des singletracks", précise l'organisation. "Mais aussi de la boue, des montées et des descentes à n'en plus finir, aussi. Bref, du trail, du vrai ! Nous aurions aimé proposer une autre édition, mais cette version "minimaliste", avec départs en vagues et respect des distanciations sociales, est la seule alternative possible pour laisser chacun vivre sa passion tout en respectant les règles."