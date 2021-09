Au mois de mai dernier, le Grand Trail des Lacs et Chateaux, sur six distances dont un ultra de 160 bornes, avait connu un beau succès. Une nouvelle mouture dans la continuité d'un événement qui s'est érigé parmi les références du trail en Belgique.

En 2021, pour la première fois, le GTLC se déclinera en une Winter édition. Ce sera le samedi 6 novembre, sur 3 distances (35, 22 et 12 km en duo).

Le 35 km, qui en fera en fait 38, sera assurément la distance phare. Un parcours agrémenté de 1540 mètres de D+ à travers le Warche Tour, la route des crêtes, le château de Reinhardstein, la vallée du Bayehon, le lac de Robertville et d’autres lieu incontournables. Avec, évidemment, une alternance entre passages techniques, single tracks, passages roulants, montées et descentes et 95 % du parcours off-road. De quoi ravir les puristes.

Le 22 km, bien que présentant un dénivelé exigeant de 1120m, devrait surprendre par ses montées courtes mais intenses et ses descentes sur des singles techniques.

Enfin, le 12 km, à boucler en duo à la lueur de la nuit, offrira 520m de dénivelé positif, au cœur de la vallée de la Warche et de la fagne.