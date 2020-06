La Descente de la Lesse, course historique du calendrier belge, aurait dû fêter sa 40e édition à la fin du mois d’août.

La 40e édition de la Descente de la Lesse aurait dû avoir lieu le 30 août prochain. Une épreuve à la fois populaire et historique qui, vu la crise du coronavirus, a été annulée dès la fin du mois d’avril. Ce qui a postposé d’un an les festivités prévues autour de cette édition anniversaire.

"Les membres des comités de l’ARCH et de la Descente de la Lesse ont dû se rendre à l’évidence : organiser cette grande fête de la course à pied dans le stress, l’incertitude et le risque pour votre et notre santé ne sera pas possible cette année", avait alors communiqué l’organisation tout en fixant déjà rendez-vous au 29 août 2021. "Mais les nombreux anciens vainqueurs et amis étrangers qui nous avaient promis de venir seront à nouveau conviés en 2021. Et nos amis jurassiens de Salins et lozériens de Mende seront bien sûr de la partie pour ce fameux Challenge des courses de légende."

Car il s’agit d’une vraie course légendaire dans le paysage de la course à pied en Belgique. Malgré les circonstances, le dernier numéro du magazine Zatopek a choisi de se replonger dans ses riches origines.





Un esprit de liberté

Il faut évidemment remettre la naissance (en 1981) de la Descente de la Lesse dans le contexte de l’époque. Quelques années plus tôt, au début des années 70, naissait en France un mouvement qui ne cessera de prendre de l’ampleur : la course hors-stade. Ses pratiquants en avaient assez de tourner en rond sur les pistes. Ils étaient épris de grand air, de nature, de beaux paysages. Ils cherchaient également à varier les efforts en allant partout, passant au petit trot dans les rues des villes comme dans les sentiers de montagne.

En Belgique, l’une des premières courses à être organisées dans cet esprit fut justement la fameuse Descente de la Lesse.

"Comme nous n’avions pas de piste d’athlétisme à l’époque*, notre club (ARCH, pour Athletic-Running-Ciney-Haute-Meuse, situé dans le sud de la Belgique) comptait dans ses rangs beaucoup de crossmen et de coureurs sur route", explique André Richard, une des chevilles ouvrières du projet. "Il faut reconnaître aussi que la nature avoisinante est une puissante invitation à se lancer en totale liberté dans des courses où l’on se reconnecte avec la nature."



Une nouveauté mal perçue

La première année, la course parvint à réunir 326 participants. Si les concurrents sortaient généralement de l’expérience emplis d’enthousiasme, le scepticisme régnait parmi les observateurs.

Un exemple ? Milou Blavier, journaliste de La Dernière Heure Les Sports, qui était lui-même un pistard de niveau international, avait ainsi titré un reportage sur la Descente de la Lesse : "Un cross de 21 kilomètres". À ses yeux, cela semblait complètement incongru !

La Fédération belge d’athlétisme voyait elle aussi d’un mauvais œil le développement de cette mouvance, tout comme sa cousine française. "Notre chance, c’est qu’elle a mis trop de temps à prendre conscience du phénomène", s’amuse André Richard. "Quand elle s’est mise à menacer ses licenciés de radiation en cas de participation à du hors-stade, nous étions devenus trop nombreux pour prendre leur menace au sérieux."

Et il poursuit : "De toute façon, nous n’aurions jamais obtempéré. Le hors-stade était une façon de reprendre notre liberté par rapport à une fédération qui ne jurait que par le cross et la piste. C’était un acte militant. Un acte de rébellion, même !"

Ainsi, le jogging en Belgique a clairement suivi le même chemin qu’en France avec une prolifération d’épreuves placées sous le slogan "Des courses organisées par des coureurs pour des coureurs", comme aime à l’utiliser le Challenge Delhalle dont fait partie la Descente de la Lesse.

"Nous étions équipés très sommairement à l’époque", décrit d’ailleurs André Richard. "Le matériel était même le cadet de nos soucis. Nous formions de ce fait une petite communauté, unie au-delà des origines ou du statut social et imperméable aux préjugés qu’induisent souvent des différences de pouvoir d’achat."

Un bel esprit qu’on ne manquera pas de célébrer tout de même à l’occasion de sa 40e édition. Mais ce sera l’année prochaine !