Made in Tokyo, durant les Jeux sur la RTBF, c’était lui.

Le skate et le running dans la capitale japonaise. Le surf sur les plages de l’océan Pacifique. L’homme à la barbe, casqué, posé en équilibre sur une vague artificielle. C’était lui, David Bertrand…





Après Londres 2012 et Rio 2016, ce journaliste sportif de 42 ans couvrait les Jeux d’été pour la troisième fois. Du direct et du magazine. De l’investissement et des heures de boulot, toujours à courir après le temps et le décalage horaire. "Trente jours sur place, un peu moins de la moitié passée dans un hôtel en quarantaine Covid, une moyenne de 16 heures de boulot par 24 heures : je suis rentré de là bien claqué", explique-t-il. "À tel point que j’en suis venu à sérieusement me demander si ce qui m’attend fin août était raisonnable…"

Ce qui l’attend, c’est l’UTMB. L’Ultra Trail du Mont-Blanc. Quelque 170 kilomètres à tourner autour du toit de l’Europe, à arpenter des chemins qui font monter le compteur de dénivelé jusqu’à 9 970 mètres, à galérer, à avoir faim, froid. Une grosse pièce d’ultra-trail auquel il a tenu à se mesurer, parce qu’il aime se challenger, mais aussi parce qu’il a "envie de la faire depuis toujours, que c’est presque un passage obligé et que c’est un rendez-vous où tu acquiers de la crédibilité".