Pas encore de déconfinement de l’évènementiel sportif à l’horizon mais les organisateurs du marathon d’Anvers, avec le soutien de la Ville, se montrent confiants quant à la possibilité d’organiser le premier Antwerp Night Marathon le samedi 11 septembre prochain.

Ceux-ci ont d’ores et déjà ouvert les inscriptions et veulent offrir des perspectives concrètes aux coureurs.

“Nous remarquons auprès de nos participants une faim énorme de vivre des événements physiques", explique Greg Broekmans, pour Golazo, qui propose également un semi-marathon le même jour. “En ouvrant maintenant les inscriptions, nous souhaitons offrir en tant qu’organisateurs une perspective à long terme à la communauté des coureurs. Fixer un premier rendez-vous concret après l’été, lorsque la campagne de vaccination aura bien avancée et qu’il y aura davantage de libertés dans la société, est une première étape bienvenue."

101 ans après la fin des JO d'Anvers

Cet événement, qui a dû se contenter d’un rendez-vous virtuel en 2020, aura lieu exactement 101 ans jour pour jour après la clôture des Jeux Olympiques d’Été d’Anvers. Avec une épreuve disputée à la tombée de la nuit - ce qui est très rare pour un marathon - et sur un parcours tracé dans le centre-ville d’Anvers.

Le bourgmestre Bart De Wever, qui a posté une photo de lui en tenue de course à pied au sommet des escaliers de Bueren, à Liège, voici quelques jours, attend avec enthousiasme cette journée du samedi 11 septembre. “Anvers a hâte d’enfin donner le coup d’envoi de son propre marathon. L’édition virtuelle de l’an dernier fut un bon échauffement, mais rien ne peut égaler un vrai événement de course à pied, avec du public. Le Port of Antwerp Night Marathon donnera un énorme coup de boost au rayonnement sportif et international de notre ville. Je suis déjà impatient d’y prendre part moi-même.”