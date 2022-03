Le Marathon d'Anvers se tiendra le dimanche 11 septembre en 2022 à partir de 10h. En matinée, donc, et plus en soirée comme ce fut le cas en 2021.

Lorsque la décision a été prise, il y a trois ans, de scinder le marathon des 10 miles, la ville et l'organisateur Golazo avaient décidé d'en faire un marathon très spécial, quelque chose que l'on ne voit pas tous les jours en tant que coureur. Si bien que le marathon est devenu une édition en soirée/nuit le samedi avec près de 10 000 participants. Il s'est avéré qu’en dépit de son charme, l’épreuve avait aussi quelques inconvénients.

”Nous avons sérieusement évalué notre marathon nocturne de l'année dernière et écouté les commentaires des participants, des résidents et des visiteurs du samedi dans la ville", avance Greg Broekmans, de Golazo. "Une très grande partie des marathoniens ont pu profiter de l'édition du soir, mais beaucoup d'entre eux l’ont plutôt vécu comme une alternative ponctuelle. Pour le marathonien moyen, la matinée est tout simplement le moment privilégié pour courir. Ajoutez à cela les problèmes de circulation en ville, et vous comprendrez que le concept de soirée - aussi agréable soit-il – a été laissé de côté.”

”Dans une ville animée comme Anvers, avec une population dynamique et de nombreux visiteurs venant de l'extérieur pour faire du shopping ou manger le samedi après-midi, un marathon au cœur de la ville à une telle heure s'est avéré très difficile", ajoute le bourgmestre Bart De Wever. "En tant que ville, nous aimerions contribuer à développer un marathon de grande ville, mais s'en tenir à un samedi soir entraverait sa croissance et son succès. Un parcours attractif le dimanche matin avec beaucoup d'ambiance en cours de route, voilà l'avenir de cet ambitieux marathon urbain. En collaboration avec les organisateurs, nous nous concentrerons également sur une communication efficace et ciblée à l'intention des résidents et autres visiteurs de la ville.”

Le parcours qui traverse la ville et passe devant un certain nombre de points de repères restera la principale raison de courir ce marathon le dimanche 11 septembre en matinée. Le parcours - qui sera annoncé prochainement - subira quelques modifications afin qu’il soit un peu moins sinueux, et donc plus rapide.

L'on sait déjà que le départ sera à nouveau situé près de la Maison du Port, l'arrivée sous le MAS (Museum Aan Stroom).

Outre le marathon, un semi-marathon (9h30) et un marathon-relais (10h) seront également au programme cette année.

Ouverture des inscriptions le mardi 5 avril.