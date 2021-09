Le marathon d'Eindhoven vivra sa 37e édition tout à fait comme prévu le dimanche 10 octobre. Après l'annonce la semaine dernière de l'abolition de la règle du mètre et demi à compter du 25 septembre aux Pays-Bas, la ville d'Eindhoven a donné son feu vert pour organiser cette populaire manifestion.

Les municipalités d'Eindhoven et de Golazo ont travaillé de manière intensive ces derniers jours pour garantir la poursuite du marathon. Les participants à toutes les épreuves du marathon d'Eindhoven et les spectateurs n'auront pas à présenter de billet corona. La Ville considère en effet la course à pied comme un sport pouvant se dérouler sans restrictions.

"De nombreux habitants, athlètes et entrepreneurs d'Eindhoven attendent avec impatience un événement sportif de cette ampleur dans la ville. Cela nous a tous manqué. Nous attendons donc avec impatience le week-end du marathon", a déclaré l'échevin des Sports Stijn Steenbakkers.

En 2019, le marathon avait attiré 23 500 participants.

Outre un marathon, un semi, un 10 km et un 5 km seront au programme