Le marathon de Boston a été annulé pour la première fois depuis sa création en 1897. Une édition virtuelle aura lieu à la place.

Le 124e marathon de Boston était initialement programmé le 20 avril, mais avait été reporté au 14 septembre en raison de la pandémie de coronavirus. Jeudi, l'organisation a fait savoir qu'il ne sera pas possible de disputer la course à cette date et a annulé l'épreuve. L'Association athlétique de Boston a indiqué que les participants inscrits au marathon pourront à la place disputer une course "virtuelle", à tout moment entre le 7 et le 14 septembre. Ils devront effectuer la distance de 42,195 km dans les six heures imparties et fournir une preuve de leur chronométrage, pour valider leur performance.

Le marathon de Boston a été organisé pour la première fois en 1897. La course est l'une des six épreuves du World Marathon Majors. Chaque année, plus de 30.000 coureurs y participent. L'événement attire environ un demi-million de spectateurs. En 2013, l'épreuve avait été meurtrie par un attentat. Deux bombes avaient explosé près de la ligne d'arrivée, causant la mort de trois personnes et faisant plus de 250 blessés.