Un événement virtuel va être mis sur pied pour les coureurs, entre le 28 septembre et le 4 octobre.

Le (semi-)marathon de Bruxelles, prévu le 4 octobre prochain, n’aura pas lieu en 2020, en raison de la crise du coronavirus rendant plus que compliquée le maintien des événements de masse. D’autant que la moitié des participants vient habituellement de l’étranger. L’organisateur a confirmé la nouvelle ce mardi, annonçant par la même occasion que la prochaine édition aurait lieu le 3 octobre 2021.

Le marathon 2020 est néanmoins remplacé par un format virtuel, qui se tiendra du 28 septembre au 4 octobre. Une manière d’offrir à chacun, malgré le contexte, une expérience de course stimulante et sécurisée pour découvrir (virtuellement) Bruxelles. 3 défis sont proposés, sur 10km, 21km ou 42,195km. Et la participation totalement gratuite.

Les coureurs seront invités à parcourir, quand ils le souhaitent, la distance choisie. Soit sur un itinéraire de leur choix, soit à Bruxelles sur un itinéraire qui sera spécialement balisé pour ce défi, dénommé la Brussels City Route. Celle-ci emmènera les participants le long de plusieurs sites très prisés de la Région de Bruxelles-Capitale.



Quel que soit l'endroit et le moment, une nouvelle application novatrice a été pensée pour ce format virtuel. Elle permettra à chacun de vivre une expérience en entendant en chemin des descriptions audio des temps forts que vous auriez normalement aperçus sur le parcours du (semi) marathon de Bruxelles. Il y sera aussi possible de choisir sa propre vague de départ et de se mesurer à d’autres coureurs.



"A situation exceptionnelle, compétition exceptionnelle avec ce marathon virtuel", a réagi Benoit Hellings, échevin des Sports de la Ville de Bruxelles. " Coureuses et coureurs l'organisent comme ils l'entendent, choisissent leurs moments de course, leur parcours. Cette facilité rend la compétition plus accessible encore. Et ça tombe bien, c'est comme ça qu'on voit le sport à la Ville de Bruxelles."