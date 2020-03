La 3e édition, si elle a bien lieu le 19 avril prochain, se tiendra sur une boucle de 21 km à parcourir à deux reprises.



La 3e édition du Marathon International de Namur doit se dérouler le 19 avril prochain au sein de la capitale wallonne.

Une édition qui, malgré l'annulation de tous les événements sportifs du pays jusqu'au 3 avril en raison de la pandémie de coronavirus, est actuellement maintenue. "Le marathon a lieu le 19 avril et les interdictions s'appliquent pour le moment jusqu'au 3 avril. Nous sommes conscients d'une annulation potentielle mais, en cas de maintien, nous ne pouvons pas décider de tout arrêter et de ne pas pouvoir accueillir correctement les coureurs", indique l'organisation

Une organisation qui indique par ailleurs ce vendredi matin que, suite à une série d’informations, elle a dû modifier le parcours.

"Des travaux le long du halage vers le pont de Wépion et des travaux sur la N947 (côté Dave) ne nous permettent pas de maintenir le parcours du marathon en l’état et ce, pour des raisons de sécurité des coureurs et d’accès des services de secours de manière générale. Il s’agit de travaux que les services de la Ville de Namur et l’organisation du Marathon ne pouvaient pas prévoir.

Concrètement, le marathon de Namur - s'il a lieu - proposera un 42,195 km qui se composera des deux boucles du semi-marathon.

A noter que les deux courses seront toujours bien homologuées.

Le parcours du marathon de Namur 2020

