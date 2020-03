Un remboursement partiel des coureurs sera effectué par l'organisation

Il n'y a aura pas de marathon de Namur en 2020. Le rendez-vous prévu le 19 avril prochain a été officiellement annulé ce mardi.

"La situation sanitaire actuelle due au Coronavirus nous impose d’appliquer le principe de précaution quant à l’organisation du Marathon et du Semi-Marathon de Namur pour lequel plus de 3.000 coureurs sont attendus et tout autant de spectateurs", explique l'organisation dans un communiqué

"En concertation avec les autorités compétentes, l’organisation du Marathon International de Namur a décidé d’annuler l’édition du 19 avril 2020. Tenant compte du calendrier running et des nombreux reports déjà annoncés, c’est une annulation pure et simple, il n’y aura pas de report. En effet, le calendrier marathon est déjà fortement chargé et d’autres courses importantes se déroulent déjà sur notre territoire en deuxième partie d’année, nous voulons éviter l’engorgement et la concurrence inutile."

"En tant qu’organisateur, c’est une décision que nous ne souhaitions pas prendre. Mais la santé de tous, coureurs, bénévoles et spectateurs, est primordiale. Compte tenu de l’évolution de la situation, nous n’avons malheureusement pas d’autre choix que d’annuler."

Concernant les inscriptions validées, vu la situation sanitaire inédite et des frais déjà engagés, l'organisation a indiqué que chaque coureur sera remboursé à hauteur de 40% du montant de son inscription. "Chaque coureur recevra un mail le 27 mars l’invitant à fournir les informations utiles pour le remboursement. Pour rappel, le Marathon de Namur est organisé par une ASBL composée de bénévoles qui dépend en partie des soutiens des pouvoirs publics si l’événement se réalise. En tant que bénévoles cette décision a été difficile et elle nous attriste mais c’est celle qui nous apparaît la plus responsable, civique et solidaire."