Annulé en 2020, le marathon de Namur fera son retour en 2022. L'organisation a communiqué ce vendredi à l'occasion d'une présentation en présence des autorités concernées la nouvelle date et des parcours repensés.

Le marathon de Namur 2022, dont la marraine sera à nouveau la triathlète Alexandra Tondeur, se tiendra donc le dimanche 24 avril prochain.

Le marathon partira désormais depuis Dave, avec un service d'accès via des navettes depuis Namur. Sur les 42,195 km, on ne retrouvera plus que 100 mètres de dénivelé positif au total. L'arrivée se fera Place d'Armes, au coeur de Namur.

> La trace du marathon

Le semi-marathon, quant à lui, partira de Profondeville, avec un accès possible en train. Là aussi, peu de dénivelé avec seulement 40 mètres de D+ sur le parcours et une arrivée Place d'Armes.

> La trace du semi-marathon

Une nouvelle fois, l'organisation du Marathon de Namur a insisté sur son positionnement eco-responsable, avec la volonté de récupérer l'intégralité des déchets le long des parcours, l'utilisation uniquement de gobelets recyclables ou encore des ravitaillements sans bouteille et à partir de réserves d'eau.